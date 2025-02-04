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Шайба Голышева в овертайме принесла победу «Автомобилисту» в матче с «Куньлунем»

Шайба Голышева в овертайме принесла победу «Автомобилисту» в матче с «Куньлунем»
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Автомобилистом». Победу в овертайме одержали гости — 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Обидин (Хрипунов) – 34:17 (5x5)     1:1 Ро (Дрозг) – 43:22 (5x4)     1:2 Голышев (Да Коста, Блэкер) – 61:15 (4x3)    

На 35-й минуте счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Андрей Обидин с передачи Степана Хрипунова. В начале третьего периода Кайл Ро с передачи Яна Дрозга сравнял счёт. Команды не смогли выявить победителя в основное время. Победу «Автомобилисту» голом в большинстве в дополнительное время принёс точный бросок Анатолия Голышева с передачи Стефана Да Косты.

Таким образом, «Автомобилист» одержал 11-ю победу кряду.

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