Шайба Голышева в овертайме принесла победу «Автомобилисту» в матче с «Куньлунем»

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Автомобилистом». Победу в овертайме одержали гости — 2:1.

На 35-й минуте счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Андрей Обидин с передачи Степана Хрипунова. В начале третьего периода Кайл Ро с передачи Яна Дрозга сравнял счёт. Команды не смогли выявить победителя в основное время. Победу «Автомобилисту» голом в большинстве в дополнительное время принёс точный бросок Анатолия Голышева с передачи Стефана Да Косты.

Таким образом, «Автомобилист» одержал 11-ю победу кряду.