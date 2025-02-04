Вратарь ЦСКА Гамзин отразил 28 бросков в третьем периоде матча с «Авангардом»
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Авангардом». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1 по буллитам.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Б
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Окулов, Шарипзянов) – 05:47 (5x4) 1:1 Нестеров (Карнаухов, Мамин) – 34:43 (5x4) 2:1 Исхаков – 65:00
В третьем периоде хоккеисты ЦСКА получили в сумме девять штрафных минут. В конце третьего периода армейцы две минуты играли в меньшинстве в формате «3 на 5», а также нейтрализовали большой штраф защитника Владислава Провольнева за удар клюшкой. Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин стал главным героем третьего периода, отразив все 28 бросков по воротам. В серии буллитов голкипер также не пропустил ни одной шайбы.
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