Вратарь ЦСКА Гамзин отразил 28 бросков в третьем периоде матча с «Авангардом»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Авангардом». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1 по буллитам.

В третьем периоде хоккеисты ЦСКА получили в сумме девять штрафных минут. В конце третьего периода армейцы две минуты играли в меньшинстве в формате «3 на 5», а также нейтрализовали большой штраф защитника Владислава Провольнева за удар клюшкой. Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин стал главным героем третьего периода, отразив все 28 бросков по воротам. В серии буллитов голкипер также не пропустил ни одной шайбы.