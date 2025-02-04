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«Кровавая арена смерти». Пресс-служба «Ак Барса» пошутила над разгромом СКА

«Кровавая арена смерти». Пресс-служба «Ак Барса» пошутила над разгромом СКА
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В Санкт-Петербурге на «СКА Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и казанским «Ак Барсом». Разгромную победу одержали казанцы со счётом 8:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5)     0:2 Галимов – 06:34 (5x5)     0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5)     1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5)     1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5)     1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5)     1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5)     1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5)     2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5)     3:7 Бардаков (Демидов, Никишин) – 41:44 (5x5)     3:8 Бровкин – 58:51 (en)    

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала шуточное видео, на котором изображён ребёнок, рассказывающий о «кровавой арене смерти», на которой происходят «эпичные сражения».

Права на видео принадлежат ХК «Ак Барс». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

«Ак Барс» одержал победы в обоих матчах текущего сезона со СКА. В первой встрече сезона, прошедшей в Казани 15 ноября «Ак Барс» одержал победу со счётом 3:2 в овертайме.

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