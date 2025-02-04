«Кровавая арена смерти». Пресс-служба «Ак Барса» пошутила над разгромом СКА

В Санкт-Петербурге на «СКА Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и казанским «Ак Барсом». Разгромную победу одержали казанцы со счётом 8:3.

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала шуточное видео, на котором изображён ребёнок, рассказывающий о «кровавой арене смерти», на которой происходят «эпичные сражения».

Права на видео принадлежат ХК «Ак Барс». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

«Ак Барс» одержал победы в обоих матчах текущего сезона со СКА. В первой встрече сезона, прошедшей в Казани 15 ноября «Ак Барс» одержал победу со счётом 3:2 в овертайме.