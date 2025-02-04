«Почему я должен не верить глазам?». Гатиятулин – о 6:1 после первого периода со СКА

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал разгромную победу в матче со СКА (8:3), в котормо казанский клуб выигрывал со счётом 6:1 после первого периода.
— Верили глазам – 6:1 после первого периода?
— Почему я должен не верить? Мы с лета готовимся и тренируем тот хоккей, который играли в первом периоде. Где-то сегодня с реализацией было хорошо.
— Впервые на «СКА-Арене» сыграли петербуржцы Барабанов и Дыняк. Насколько их кураж чувствовался?
— Думаю, для них это был особенный матч, наверняка и близких было много на трибунах. Сыграли хорошо, как и вся команда.
— Дыняк не просил с телефоном выйти?
— Это вы у него спросите.
— Есть ли задача финишировать в топ-2 на Востоке?
— Мы двигаемся шаг за шагом и так далеко не загадываем. Когда закончится регулярка, тогда посмотрим, на каком будем месте, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 4 февраля 2025
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