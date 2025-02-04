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«Почему я должен не верить глазам?». Гатиятулин – о 6:1 после первого периода со СКА

«Почему я должен не верить глазам?». Гатиятулин – о 6:1 после первого периода со СКА
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал разгромную победу в матче со СКА (8:3), в котормо казанский клуб выигрывал со счётом 6:1 после первого периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5)     0:2 Галимов – 06:34 (5x5)     0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5)     1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5)     1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5)     1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5)     1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5)     1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5)     2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5)     3:7 Бардаков (Демидов, Никишин) – 41:44 (5x5)     3:8 Бровкин – 58:51 (en)    

— Верили глазам – 6:1 после первого периода?
— Почему я должен не верить? Мы с лета готовимся и тренируем тот хоккей, который играли в первом периоде. Где-то сегодня с реализацией было хорошо.

— Впервые на «СКА-Арене» сыграли петербуржцы Барабанов и Дыняк. Насколько их кураж чувствовался?
— Думаю, для них это был особенный матч, наверняка и близких было много на трибунах. Сыграли хорошо, как и вся команда.

— Дыняк не просил с телефоном выйти?
— Это вы у него спросите.

— Есть ли задача финишировать в топ-2 на Востоке?
— Мы двигаемся шаг за шагом и так далеко не загадываем. Когда закончится регулярка, тогда посмотрим, на каком будем месте, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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