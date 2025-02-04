«Почему я должен не верить глазам?». Гатиятулин – о 6:1 после первого периода со СКА

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал разгромную победу в матче со СКА (8:3), в котормо казанский клуб выигрывал со счётом 6:1 после первого периода.

— Верили глазам – 6:1 после первого периода?

— Почему я должен не верить? Мы с лета готовимся и тренируем тот хоккей, который играли в первом периоде. Где-то сегодня с реализацией было хорошо.

— Впервые на «СКА-Арене» сыграли петербуржцы Барабанов и Дыняк. Насколько их кураж чувствовался?

— Думаю, для них это был особенный матч, наверняка и близких было много на трибунах. Сыграли хорошо, как и вся команда.

— Дыняк не просил с телефоном выйти?

— Это вы у него спросите.

— Есть ли задача финишировать в топ-2 на Востоке?

— Мы двигаемся шаг за шагом и так далеко не загадываем. Когда закончится регулярка, тогда посмотрим, на каком будем месте, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.