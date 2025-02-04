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Анвар Гатиятулин оценил разгромную победу «Ак Барса» над СКА

Анвар Гатиятулин оценил разгромную победу «Ак Барса» над СКА
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил разгромную победу над СКА со счётом 8:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5)     0:2 Галимов – 06:34 (5x5)     0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5)     1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5)     1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5)     1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5)     1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5)     1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5)     2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5)     3:7 Бардаков (Демидов, Никишин) – 41:44 (5x5)     3:8 Бровкин – 58:51 (en)    

— Понимали, что соперник при 20 тыс. захочет задавить нас активностью. Решили противопоставить своё давление, забили быстрые шайбы. Сопернику пришлось отыгрываться, где-то поймали их на контратаках, реализовали моменты. Важно было не дать сопернику поймать кураж, попросили ребят во втором периоде играть строго. Сыграли правильно, по заданию, и довели матч до победы. Командная победа.

— Насколько шайба на 25-й секунде добавила куража?
— Забивать вначале всегда даёт преимущество, потому что команде, которая пропускает, приходится отыгрываться, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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