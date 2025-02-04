Анвар Гатиятулин оценил разгромную победу «Ак Барса» над СКА

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил разгромную победу над СКА со счётом 8:3.

— Понимали, что соперник при 20 тыс. захочет задавить нас активностью. Решили противопоставить своё давление, забили быстрые шайбы. Сопернику пришлось отыгрываться, где-то поймали их на контратаках, реализовали моменты. Важно было не дать сопернику поймать кураж, попросили ребят во втором периоде играть строго. Сыграли правильно, по заданию, и довели матч до победы. Командная победа.

— Насколько шайба на 25-й секунде добавила куража?

— Забивать вначале всегда даёт преимущество, потому что команде, которая пропускает, приходится отыгрываться, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.