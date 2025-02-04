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Гатиятулин: судя по аншлагам в Казани, можно поднять вопрос о новой арене «Ак Барса»

Гатиятулин: судя по аншлагам в Казани, можно поднять вопрос о новой арене «Ак Барса»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил о необходимости постройки новой ледовой арены в Казани.

— Второй матч подряд много болельщиков «Ак Барса», вас это удивляет? И не возникает ли мысли, что в Казани тоже пора задуматься о новой арене?
— Знал, что команду в республике очень сильно поддерживают, большого удивления нет. Это приятно, что нас поддерживают дома и в гостях. По поводу арены не могу такие моменты обсуждать, этот вопрос лучше задать не мне. Судя по аншлагам дома, этот вопрос можно поднять, но это не в моей компетенции, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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