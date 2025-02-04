Гатиятулин – о хет-трике Галимова: большой мастер, важно было, чтобы он верил в себя

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о хет-трике нападающего Артёма Галимова в первом периоде матча со СКА (8:3).

— Расскажите о феномене Галимова?

— Артём – большой мастер, особо говорить смысла нет. Важно было, чтобы он верил в себя. Разговаривали с ним, чтобы была стабильность от матча к матчу. Он слышит, получает удовольствие, приносит пользу команде.

Также у Коршкова первая половина сезона не складывалась, но мы предлагаем ребятам новые роли, главное, чтобы им это было интересно. И Коршков сейчас получает удовольствие. Идёт ежедневная работа, диалог с игроками, это и даёт результат.

— Насколько было тяжело сохранить концентрацию, когда судьба матча уже решена?

— Мы имели опыт игры в Казани и понимали, что с таким соперником нужно играть 60 минут с полной концентрацией. Во втором периоде соперник прибавил, игра выровнялась. Нужно было не дать почувствовать кураж, считаю, у нас это получилось.

— В декабре не получалось найти игровой ритм, сейчас четвёртая победа подряд. Команда находит стиль, с которым можно заходить в плей-офф?

— И в начале сезона, и по ходу сезона были хорошие отрезки даже в проигранных матчах. Со временем их становится всё больше и больше, это радует. Сейчас забивают все четыре линии, это тоже даёт существенное преимущество, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.