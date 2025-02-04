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Гатиятулин – о хет-трике Галимова: большой мастер, важно было, чтобы он верил в себя

Гатиятулин – о хет-трике Галимова: большой мастер, важно было, чтобы он верил в себя
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о хет-трике нападающего Артёма Галимова в первом периоде матча со СКА (8:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5)     0:2 Галимов – 06:34 (5x5)     0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5)     1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5)     1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5)     1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5)     1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5)     1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5)     2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5)     3:7 Бардаков (Демидов, Никишин) – 41:44 (5x5)     3:8 Бровкин – 58:51 (en)    

— Расскажите о феномене Галимова?
— Артём – большой мастер, особо говорить смысла нет. Важно было, чтобы он верил в себя. Разговаривали с ним, чтобы была стабильность от матча к матчу. Он слышит, получает удовольствие, приносит пользу команде.
Также у Коршкова первая половина сезона не складывалась, но мы предлагаем ребятам новые роли, главное, чтобы им это было интересно. И Коршков сейчас получает удовольствие. Идёт ежедневная работа, диалог с игроками, это и даёт результат.

— Насколько было тяжело сохранить концентрацию, когда судьба матча уже решена?
— Мы имели опыт игры в Казани и понимали, что с таким соперником нужно играть 60 минут с полной концентрацией. Во втором периоде соперник прибавил, игра выровнялась. Нужно было не дать почувствовать кураж, считаю, у нас это получилось.

— В декабре не получалось найти игровой ритм, сейчас четвёртая победа подряд. Команда находит стиль, с которым можно заходить в плей-офф?
— И в начале сезона, и по ходу сезона были хорошие отрезки даже в проигранных матчах. Со временем их становится всё больше и больше, это радует. Сейчас забивают все четыре линии, это тоже даёт существенное преимущество, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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