«Неплохо». Артём Галимов — о хет-трике в первом периоде матча со СКА
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Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов прокомментировал свой хет-трик в первом периоде матча со СКА (8:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5) 0:2 Галимов – 06:34 (5x5) 0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5) 1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5) 1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5) 1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5) 1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5) 1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5) 2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5) 3:7 Бардаков (Демидов, Никишин) – 41:44 (5x5) 3:8 Бровкин – 58:51 (en)
— Насколько неожиданно было повести 6:1 уже в первом периоде?
— Вообще неожиданно.
— Приходилось ли как-то успокаиваться, чтобы не потерять концентрацию?
— Нет, нам нужно было просто играть в свою игру, забивать ещё.
— Хет-трик в таком матче — особенное событие?
— Неплохо, — сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Форвард казанского клуба забросил три шайбы к отметке в 19 минут 5 секунд. Артём Галимов стал девятым игроком, сделавшим хет-трик в первом периоде матча КХЛ.
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