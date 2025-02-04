«Неплохо». Артём Галимов — о хет-трике в первом периоде матча со СКА

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов прокомментировал свой хет-трик в первом периоде матча со СКА (8:3).

— Насколько неожиданно было повести 6:1 уже в первом периоде?

— Вообще неожиданно.

— Приходилось ли как-то успокаиваться, чтобы не потерять концентрацию?

— Нет, нам нужно было просто играть в свою игру, забивать ещё.

— Хет-трик в таком матче — особенное событие?

— Неплохо, — сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Форвард казанского клуба забросил три шайбы к отметке в 19 минут 5 секунд. Артём Галимов стал девятым игроком, сделавшим хет-трик в первом периоде матча КХЛ.