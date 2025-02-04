«Разделяю эмоции болельщиков». Ротенберг прокомментировал 3:8 от «Ак Барса»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился эмоциями от разгромного поражения в домашнем матче с «Ак Барсом» (3:8).

— Понимали, что будет непростой матч. Играем в графике — на выезде одержали отличные победы, потратили много эмоций. Не так просто было сегодня. Считаю, ребята молодцы, отдали все силы. Разделяю эмоции болельщиков, мы обязаны всегда побеждать. И травма вратаря, который почувствовал острую боль. Наверное, нужно было сразу смениться, но он подумал, это пройдёт, потому что он боец. Не прошло, получились быстрые шайбы в наши ворота.

Дальше стремились выровнять игру, это удалось. Имели шансы сравнять, несколько раз вратарь «Ак Барса» очень здорово выступил, вытащил 100-процентные моменты. Ребята стремились забивать. Дай бог, встретимся в плей-офф с «Ак Барсом».

— Считаете, можно было забить семь шайб системному «Ак Барсу»?

— А вы считаете, когда был Билялетдинов, был системный «Ак Барс»? А сколько мы забивали им? Не спорю, что Анвар Рафаилович создаёт сильную оборону, но мы создавали голевые моменты. Если бы Билялов не вытаскивал броски, я бы согласился, что нас даже не пустили на пятак. Но мы же были на пятачке и могли забивать. Можно заново включить игру, как сборная СССР каждый матч смотрела. Тихонов собирал команду и два-три часа смотрел видео, разбирал каждый момент. Не думаю, что у вас есть такая возможность, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.