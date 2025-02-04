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«Разделяю эмоции болельщиков». Ротенберг прокомментировал 3:8 от «Ак Барса»

«Разделяю эмоции болельщиков». Ротенберг прокомментировал 3:8 от «Ак Барса»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился эмоциями от разгромного поражения в домашнем матче с «Ак Барсом» (3:8).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5)     0:2 Галимов – 06:34 (5x5)     0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5)     1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5)     1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5)     1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5)     1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5)     1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5)     2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5)     3:7 Бардаков (Демидов, Никишин) – 41:44 (5x5)     3:8 Бровкин – 58:51 (en)    

— Понимали, что будет непростой матч. Играем в графике — на выезде одержали отличные победы, потратили много эмоций. Не так просто было сегодня. Считаю, ребята молодцы, отдали все силы. Разделяю эмоции болельщиков, мы обязаны всегда побеждать. И травма вратаря, который почувствовал острую боль. Наверное, нужно было сразу смениться, но он подумал, это пройдёт, потому что он боец. Не прошло, получились быстрые шайбы в наши ворота.

Дальше стремились выровнять игру, это удалось. Имели шансы сравнять, несколько раз вратарь «Ак Барса» очень здорово выступил, вытащил 100-процентные моменты. Ребята стремились забивать. Дай бог, встретимся в плей-офф с «Ак Барсом».

— Считаете, можно было забить семь шайб системному «Ак Барсу»?
— А вы считаете, когда был Билялетдинов, был системный «Ак Барс»? А сколько мы забивали им? Не спорю, что Анвар Рафаилович создаёт сильную оборону, но мы создавали голевые моменты. Если бы Билялов не вытаскивал броски, я бы согласился, что нас даже не пустили на пятак. Но мы же были на пятачке и могли забивать. Можно заново включить игру, как сборная СССР каждый матч смотрела. Тихонов собирал команду и два-три часа смотрел видео, разбирал каждый момент. Не думаю, что у вас есть такая возможность, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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