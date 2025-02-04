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Роман Ротенберг заявил, что травмированные хоккеисты СКА близки к возвращению в строй

Роман Ротенберг заявил, что травмированные хоккеисты СКА близки к возвращению в строй
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что травмированные хоккеисты петербургского клуба близки к возвращению в строй.

«Есть хорошие новости, через игру или несколько игр увидим и Плотникова, и Кузнецова, и Хайруллина, и Грицюка. Толчинского, скорее всего, увидим уже послезавтра, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Кузнецов получил травму в матче с ЦСКА (5:6) 26 декабря и с тех пор не принимает участия в играх СКА. У нападающего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Нападающий пропустит грядущий Матч звёзд КХЛ. Толчинский получил травму, ударившись о ворота в концовке матча с московским «Динамо».

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