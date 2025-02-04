Р. Ротенберг: Плешков почувствовал резкую боль при счёте 0:0, подумал – ерунда. Он на МРТ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что вратаря Артемий Плешков почувствовал боль в самом начале матча с «Ак Барсом» (3:8), в котором пропустил три шайбы за 10 минут и был заменён.

— Стартовые голы «Ак Барса» — это результат травмы вратаря?

— Травма повлияла, и очень серьёзная. Он почувствовал острую боль при счёте 0:0, хотел подъехать на лавку, но думал, это пройдёт. Это повлияло на исход игры, но это не основной фактор.

— Что с Плешковым?

— У вратарей какие травмы? Пах часто бывает, от резких движений. Ничего страшного, это пройдёт, но какое-то время нужно. В следующей игре он точно не сыграет. Мы потеряли Плешкова, он потом подошёл, сказал, что даже не может ходить. Мы хотели заявить Заврагина, но не смогли это сделать, даже пустить его на лавку. Потому что по регламенту лиги для этого нужно, чтобы травмировалось два вратаря. Если бы травмировался ещё и Мойсевич, было бы тяжело.

— После травмы Плешков останется первым номером?

— Он заслуживает быть первым номером. Тяжело ответить, я не знаю, какая травма. Он только поехал на МРТ. Если он успеет восстановиться и сможет играть матчи в регулярке, если недели через две будет играть, то, конечно, мы на него рассчитываем как на первого номера.

— Он вышел на площадку травмированным?

— Нет, во время игры. Сделал движение, почувствовал боль, подумал, что ерунда. Это он мне после игры сказал, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.