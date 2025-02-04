Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг: дома игроки тратят эмоции на семью. В плей-офф СКА будет на базе

Р. Ротенберг: дома игроки тратят эмоции на семью. В плей-офф СКА будет на базе
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что игроки петербургского клуба тратят много эмоций на свои семьи, поэтому в плей-офф они будут жить на базе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5)     0:2 Галимов – 06:34 (5x5)     0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5)     1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5)     1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5)     1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5)     1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5)     1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5)     2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5)     3:7 Бардаков (Демидов, Никишин) – 41:44 (5x5)     3:8 Бровкин – 58:51 (en)    

— Что случилось дальше? Почему пропустили ещё три?
— Оборона — это работа всей пятёрки. С учётом распределения времени между ребятами в предыдущих встречах. Не обвиняем молодых ребят, но наши нападающие не возвращались в оборону, бросили наших защитников. За сутки мы не разучились играть в хоккей, значит, накопилась эмоциональная усталость, где-то наблюдаю ситуацию… Ребята возвращаются с выезда, я не говорю, что они куда-то ходили. Но когда дома с семьёй проводят время, они тоже тратят эмоции. Это факт, мои наблюдения с 2011 года. Не говорим, что кто-то нарушал режим, но эмоции тратятся. Мы только рады, когда ребята проводят время дома со своими близкими, но в плей-офф мы будем на базе, это даёт возможность копить эмоции.

— Что сказали команде в перерыве?
— Обсудили, как вытащить этот матч. Мы сделали для этого всё возможное и невозможное, но здорово сыграл Билялов. После Матча звёзд наш состав будет ближе к оптимальному, тогда мы сможем распределить время так, чтобы ребята не уставали.

— Почему не удалось завестись сразу во втором периоде?
— Для этого нужны эмоциональные резервы. Потратили много сил, допустили ошибку в большинстве. Не первая ошибка, это индивидуальные моменты, когда через игры мы растём. Если мы не будем Ваню выпускать, он не будет развиваться. Заврагину тоже непросто, но он играет. Будем развивать ребят, несмотря ни на что. И будем делать всё возможное, чтобы они дальше не допускали такие ошибки. К плей-офф будем закручивать гайки, чтобы соблюдать дисциплину, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
«Ак Барс» уничтожил СКА в Петербурге, в Минске случился курьёз сезона. Итоги дня в КХЛ
Видео
«Ак Барс» уничтожил СКА в Петербурге, в Минске случился курьёз сезона. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android