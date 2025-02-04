Р. Ротенберг: дома игроки тратят эмоции на семью. В плей-офф СКА будет на базе

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что игроки петербургского клуба тратят много эмоций на свои семьи, поэтому в плей-офф они будут жить на базе.

— Что случилось дальше? Почему пропустили ещё три?

— Оборона — это работа всей пятёрки. С учётом распределения времени между ребятами в предыдущих встречах. Не обвиняем молодых ребят, но наши нападающие не возвращались в оборону, бросили наших защитников. За сутки мы не разучились играть в хоккей, значит, накопилась эмоциональная усталость, где-то наблюдаю ситуацию… Ребята возвращаются с выезда, я не говорю, что они куда-то ходили. Но когда дома с семьёй проводят время, они тоже тратят эмоции. Это факт, мои наблюдения с 2011 года. Не говорим, что кто-то нарушал режим, но эмоции тратятся. Мы только рады, когда ребята проводят время дома со своими близкими, но в плей-офф мы будем на базе, это даёт возможность копить эмоции.

— Что сказали команде в перерыве?

— Обсудили, как вытащить этот матч. Мы сделали для этого всё возможное и невозможное, но здорово сыграл Билялов. После Матча звёзд наш состав будет ближе к оптимальному, тогда мы сможем распределить время так, чтобы ребята не уставали.

— Почему не удалось завестись сразу во втором периоде?

— Для этого нужны эмоциональные резервы. Потратили много сил, допустили ошибку в большинстве. Не первая ошибка, это индивидуальные моменты, когда через игры мы растём. Если мы не будем Ваню выпускать, он не будет развиваться. Заврагину тоже непросто, но он играет. Будем развивать ребят, несмотря ни на что. И будем делать всё возможное, чтобы они дальше не допускали такие ошибки. К плей-офф будем закручивать гайки, чтобы соблюдать дисциплину, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.