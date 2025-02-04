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Р. Ротенберг: говорить, что игроки «плавят» тренера после четырёх побед, — это несерьёзно!

Р. Ротенберг: говорить, что игроки «плавят» тренера после четырёх побед, — это несерьёзно!
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что игроки петербургского клуба не могут «плавить» своего тренера. СКА потерпел разгромное поражение от «Ак Барса» со счётом 3:8.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5)     0:2 Галимов – 06:34 (5x5)     0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5)     1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5)     1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5)     1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5)     1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5)     1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5)     2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5)     3:7 Бардаков (Демидов, Никишин) – 41:44 (5x5)     3:8 Бровкин – 58:51 (en)    

— Несколько шайб «Ак Барс» не забросил, а завёл в ворота. Я такое видел, когда игроки СКА «плавили» тренеров.
— Когда четыре победы подряд было, тоже «плавили»?

— Вас невозможно сплавить, потому что СКА и вы – это как Ленин и Маркс.
— Я не буду отвечать на провокационные вопросы. В нашей команде никогда никто никого не «плавит» и не будет.

— Чему вас научило это поражение?
— Коммуникацию надо улучшить. Если игрок почувствовал резкую боль, надо сразу говорить, тогда не будет таких ситуаций. Проигрывает всегда тренер. Значит, надо всем улучшить свою работу. Но когда вы говорите, что «плавят» тренера после четырёх побед подряд, — это не смешно даже. Как вы можете такие вещи говорить? Это несерьёзно! — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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