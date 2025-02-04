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Р. Ротенберг: без Демидова СКА не будет пропускать «5 на 4». Но Демидов будет играть

Р. Ротенберг: без Демидова СКА не будет пропускать «5 на 4». Но Демидов будет играть
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал тот факт, что петербургский клуб является лидером текущего сезона КХЛ по шайбам, пропущенным при игре в большинстве. СКА пропустил семь голов при игре с численным преимуществом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5)     0:2 Галимов – 06:34 (5x5)     0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5)     1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5)     1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5)     1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5)     1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5)     1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5)     2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5)     3:7 Бардаков (Демидов, Никишин) – 41:44 (5x5)     3:8 Бровкин – 58:51 (en)    

— Стали первыми в лиге по пропущенным голам в большинстве. Почему такое случается?
— Последние две шайбы – в матче со «Спартаком» и сейчас. Есть ошибки у молодых ребят. Потеря шайба в большинстве недопустима. Если мы не будем выпускать Демидова, наверное, мы не будем пропускать в большинстве. Хотя это не только его вина, это для примера. Но Демидов будет играть и обязательно улучшит детали, которые у него не получились сегодня. Отмечу также, что против него стали играть жёстко, плотно, но ему надо это пройти, чтобы стать сильнее, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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