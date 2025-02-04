Р. Ротенберг: без Демидова СКА не будет пропускать «5 на 4». Но Демидов будет играть

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал тот факт, что петербургский клуб является лидером текущего сезона КХЛ по шайбам, пропущенным при игре в большинстве. СКА пропустил семь голов при игре с численным преимуществом.
— Стали первыми в лиге по пропущенным голам в большинстве. Почему такое случается?
— Последние две шайбы – в матче со «Спартаком» и сейчас. Есть ошибки у молодых ребят. Потеря шайба в большинстве недопустима. Если мы не будем выпускать Демидова, наверное, мы не будем пропускать в большинстве. Хотя это не только его вина, это для примера. Но Демидов будет играть и обязательно улучшит детали, которые у него не получились сегодня. Отмечу также, что против него стали играть жёстко, плотно, но ему надо это пройти, чтобы стать сильнее, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 4 февраля 2025
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