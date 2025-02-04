Гатиятулин рассказал о ходе восстановления травмированных Петана и Сафонова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о ходе восстановления травмированных нападающих Ника Петана и Ильи Сафонова.

«У Петана есть повреждение, мы не форсируем, как будет готов на 100%, так и вернётся в состав. Сафонов также восстанавливается, всё идёт по плану, но в ближайшее время пока не ожидаем, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сафонова получил травму в игре с «Салаватом Юлаевым» (5:1), пропустив силовой приём от Артёма Пименова. Петан также получил повреждение во встрече с уфимским клубом в конце января. Петан набрал 37 (10+27) очков в 38 матчах, на счету Сафонова 17 (6+11) очков в 39 матчах.