Ги Буше: «Авангарду» приходится выживать, а мы ещё умудряемся набирать очки

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2 Б) и добавил, что команде крайне не хватает большого количества травмированных игроков.

— Думаю, что сегодня мы заслуживали большего. Отлично провели первый период, шикарно отыграли третий, но нужно отдать должное вратарю ЦСКА. У него были невероятные спасения, мы же могли забивать в пустые ворота, но не смогли, ничего не поделаешь. У нас сейчас ряд хоккеистов отсутствуют, так что я с огромным уважением отношусь к тем ребятам, кто сейчас выходит на лёд и бьётся, они проводят очень много времени на льду, они большие молодцы. Мы берём очки на выезде в такой ситуации, это потрясающе.

Не согласен, что в концовке матча в большинстве мы бросали во вратаря. Был хороший розыгрыш, опасные моменты, но либо промахивались, либо вратарь совершал невероятные сейвы.

Возвращения травмированных ждать ещё длительное время, как минимум три недели. Держим кулаки за наших ребят, ждём их в строю. Сегодня вот Башкиров вернулся, и он очень помог команде. При этом сегодня мы потеряли Коледова. Много игр проводим в усечённом составе, и много таких матчей ещё впереди. Многие ребята выходят с микротравмами. Я в своей карьере такого ещё не видел. Нам приходится выживать, но мы делаем даже больше, умудряясь набирать очки», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.