Главный тренер «Авангарда» объяснил выход защитника Шарипзянова на решающий буллит

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил выход защитника Дамира Шарипзянова на решающий буллит матча с ЦСКА (1:2 Б), который игрок обороны реализовать не сумел.

«Шарипзянов вышел на решающий буллит, потому что Дамир прекрасно действует под давлением. А буллиты – это тот момент, когда на игрока оказывается колоссальное давление. Коледов получил повреждение, пока не знаю, насколько серьёзное. Что тут скажешь, пополнение в нашем списке травмированных», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В серии буллитов игроки «Авангарда» не смогли реализовать ни одной из своих пяти попыток.