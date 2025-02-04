Главный тренер «Авангарда» объяснил выход защитника Шарипзянова на решающий буллит
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил выход защитника Дамира Шарипзянова на решающий буллит матча с ЦСКА (1:2 Б), который игрок обороны реализовать не сумел.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Б
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Окулов, Шарипзянов) – 05:47 (5x4) 1:1 Нестеров (Карнаухов, Мамин) – 34:43 (5x4) 2:1 Исхаков – 65:00
«Шарипзянов вышел на решающий буллит, потому что Дамир прекрасно действует под давлением. А буллиты – это тот момент, когда на игрока оказывается колоссальное давление. Коледов получил повреждение, пока не знаю, насколько серьёзное. Что тут скажешь, пополнение в нашем списке травмированных», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В серии буллитов игроки «Авангарда» не смогли реализовать ни одной из своих пяти попыток.
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