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«Героически сражались». И. Воробьёв — о победе ЦСКА над «Авангардом» по буллитам

«Героически сражались». И. Воробьёв — о победе ЦСКА над «Авангардом» по буллитам
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв оценил тяжёлую победу в матче с «Авангардом» (2:1 Б) и отметил великолепную игру армейских хоккеистов в меньшинстве в третьем периоде. Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин отразил все 28 бросков в третьем периоде и не позволил сопернику реализовать двойное численное преимущество.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Б
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Окулов, Шарипзянов) – 05:47 (5x4)     1:1 Нестеров (Карнаухов, Мамин) – 34:43 (5x4)     2:1 Исхаков – 65:00    

«Первый период довольно прыткий был, во втором мы были намного лучше. В третьем нас подвели удаления, много удалений в зоне атаки, что недопустимо, ещё одно пятиминутное было. Героически сражались в меньшинстве, Гамзин — молодец. Взяли два очка и выиграли по буллитам», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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ЦСКА в тяжёлом матче одержал победу над «Авангардом» по буллитам
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