«Героически сражались». И. Воробьёв — о победе ЦСКА над «Авангардом» по буллитам

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв оценил тяжёлую победу в матче с «Авангардом» (2:1 Б) и отметил великолепную игру армейских хоккеистов в меньшинстве в третьем периоде. Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин отразил все 28 бросков в третьем периоде и не позволил сопернику реализовать двойное численное преимущество.

«Первый период довольно прыткий был, во втором мы были намного лучше. В третьем нас подвели удаления, много удалений в зоне атаки, что недопустимо, ещё одно пятиминутное было. Героически сражались в меньшинстве, Гамзин — молодец. Взяли два очка и выиграли по буллитам», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.