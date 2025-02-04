Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв ответил на вопрос, когда начнут забивать североамериканские новички ЦСКА — нападающие Коул Касселс и Рурк Шартье.

— Когда севеероамериканские новички ЦСКА – Касселс, Шартье – начнут забивать голы?

— Хороший вопрос. Это сложно, одна из главных задач тренера – научить забивать. У Шартье моменты есть, у Касселса пока не очень с моментами», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

За девять матчей в составе ЦСКА Коул Касселс сумел отметиться лишь одной результативной передачей. На счету Рурка Шартье 10 матчей за армейский клуб без набранных очков.