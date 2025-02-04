Илья Воробьёв ответил на вопрос, когда начнут забивать североамериканские новички ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв ответил на вопрос, когда начнут забивать североамериканские новички ЦСКА — нападающие Коул Касселс и Рурк Шартье.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Б
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Окулов, Шарипзянов) – 05:47 (5x4) 1:1 Нестеров (Карнаухов, Мамин) – 34:43 (5x4) 2:1 Исхаков – 65:00
— Когда севеероамериканские новички ЦСКА – Касселс, Шартье – начнут забивать голы?
— Хороший вопрос. Это сложно, одна из главных задач тренера – научить забивать. У Шартье моменты есть, у Касселса пока не очень с моментами», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
За девять матчей в составе ЦСКА Коул Касселс сумел отметиться лишь одной результативной передачей. На счету Рурка Шартье 10 матчей за армейский клуб без набранных очков.
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