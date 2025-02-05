Лидер обороны «Далласа» Хейсканен перенёс операцию и выбыл из строя на длительный срок

Лидер обороны «Даллас Старз» Миро Хейсканен перенёс операцию и выбыл из строя на длительный срок, сообщает пресс-служба клуба. Игрок обороны получил повреждение в матче с «Вегасом» в столкновении с капитаном «Голден Найтс» Марком Стоуном. Сообщается, что Хейсканен вернётся в строй не раньше, чем через месяц.

Во время матча Стоун получил две штрафные минуты за удар коленом, а Хейсканен не смог продолжить встречу. Стоун избежал дисциплинарных мер за свой удар.

В текущем сезоне 25-летний финский игрок обороны провёл 50 матчей, в которых набрал 25 очков — забросил пять шайб и отдал 20 результативных передач.