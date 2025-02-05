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Мартынов ловил шайбу, Буше кричал со скамейки, Мамина прижали к борту. Фото победы ЦСКА

Мартынов ловил шайбу, Буше кричал со скамейки, Мамина прижали к борту. Фото победы ЦСКА
ПХК ЦСКА
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4 февраля в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Авангардом». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1 по буллитам.

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв ответил на вопрос, когда начнут забивать североамериканские новички ЦСКА — нападающие Коул Касселс и Рурк Шартье.

— Когда североамериканские новички ЦСКА — Касселс, Шартье — начнут забивать голы?
— Хороший вопрос. Это сложно, одна из главных задач тренера — научить забивать. У Шартье моменты есть, у Касселса пока не очень с моментами, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

За девять матчей в составе ЦСКА Коул Касселс сумел отметиться лишь одной результативной передачей. На счету Рурка Шартье 10 матчей за армейский клуб без набранных очков.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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