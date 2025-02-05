Шайба Никиты Кучерова помогла «Тампе» переиграть конкурента в борьбе за плей-офф «Оттаву»

В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Оттавой Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.

Вторую заброшенную шайбу «Тампы» записал на свой счёт российский нападающий Никита Кучеров, который реализовал большинство на 28-й минуте игры. Также отличились Люк Гленденинг, Брэндон Хагель и Райан Макдона в пустые ворота за «Лайтнинг», у «Флориды» забивали Майкл Амадио, Клод Жиру и Дрейк Батерсон.

«Оттава» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка в 54 матчах. Также ведущая борьбу за попадание в плей-офф «Тампа» находится на седьмом месте, с двумя играми в запасе уступая «Сенаторз» два очка.

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