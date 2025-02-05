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Тампа-Бэй Лайтнинг — Оттава Сенаторз, результат матча 5 февраля 2025, счет 4:3, НХЛ 2024-2025

Шайба Никиты Кучерова помогла «Тампе» переиграть конкурента в борьбе за плей-офф «Оттаву»
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В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Оттавой Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Амадио (Грейг, Перрон) – 14:09 (pp)     1:1 Гленденинг (Лиллеберг, Пербикс) – 21:44     2:1 Кучеров (Хедман) – 27:38 (pp)     2:2 Жиру (Шабо, Штюцле) – 29:30     3:2 Хагель – 41:56     4:2 Макдона (Хедман) – 58:25     4:3 Батерсон (Сандерсон, Шабо) – 58:40    

Вторую заброшенную шайбу «Тампы» записал на свой счёт российский нападающий Никита Кучеров, который реализовал большинство на 28-й минуте игры. Также отличились Люк Гленденинг, Брэндон Хагель и Райан Макдона в пустые ворота за «Лайтнинг», у «Флориды» забивали Майкл Амадио, Клод Жиру и Дрейк Батерсон.

«Оттава» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка в 54 матчах. Также ведущая борьбу за попадание в плей-офф «Тампа» находится на седьмом месте, с двумя играми в запасе уступая «Сенаторз» два очка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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