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«Вашингтон» победил «Флориду» в НХЛ. Овечкин забросил шайбу за секунду до финальной сирены

Сегодня, в ночь с 4 на 5 февраля мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в американской Вашингтоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз», победу в котором одержали хозяева со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Эндрю Манджапане (1+1), Алексей Протас (1+1), Том Уилсон, Ларс Эллер и Ник Дауд (1+2). Российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Сэм Беннетт (1+1), Александр Барков и Мэттью Ткачук. Голкипер Сергей Бобровский совершил 21 спасение. Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» встретится в гостях с «Филадельфией Флайерз» 7 февраля. «Флорида» сыграет на выезде с «Сент-Луис Блюз» также 7 февраля.

Главные рекорды Александра Овечкина: