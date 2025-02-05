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Вашингтон Кэпиталз — Флорида Пантерз, результат матча 5 февраля 2025, счёт 6:3, регулярный чемпионат НХЛ

«Вашингтон» победил «Флориду» в НХЛ. Овечкин забросил шайбу за секунду до финальной сирены
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Сегодня, в ночь с 4 на 5 февраля мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в американской Вашингтоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз», победу в котором одержали хозяева со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Манджапане (Сандин, Дауд) – 14:08     1:1 Беннетт (Боквист) – 19:30     2:1 Уилсон (Протас) – 21:15 (sh)     2:2 Барков (Вераге, Райнхарт) – 24:14     3:2 Эллер – 42:19     4:2 Дауд (Манджапане, Строум) – 46:10     4:3 Ткачук (Шмидт, Беннетт) – 47:46     5:3 Протас – 58:21     6:3 Овечкин (Фехервари, Дауд) – 59:59    

В составе победителей голами отметились Эндрю Манджапане (1+1), Алексей Протас (1+1), Том Уилсон, Ларс Эллер и Ник Дауд (1+2). Российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Сэм Беннетт (1+1), Александр Барков и Мэттью Ткачук. Голкипер Сергей Бобровский совершил 21 спасение. Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» встретится в гостях с «Филадельфией Флайерз» 7 февраля. «Флорида» сыграет на выезде с «Сент-Луис Блюз» также 7 февраля.

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