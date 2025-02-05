Никита Кучеров стал первым российским игроком, забросившим 25 шайб в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Оттаву Сенаторз». В ходе третьего периода хозяева впереди со счётом — 3:2.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился нападающий Никита Кучеров, который с передачи Виктора Хедмана реализовал большинство во втором периоде. Для Никиты этот гол стал 25-м в нынешнем сезоне НХЛ, благодаря чему он стал первым российским игроком, которому покорилась отметка в текущем регулярном чемпионате.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кучеров опередил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в активе которого на момент написания этой новости остаётся 24 точных броска в этом сезоне НХЛ.