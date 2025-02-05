Никита Кучеров стал первым российским игроком, забросившим 25 шайб в этом сезоне НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Оттаву Сенаторз». В ходе третьего периода хозяева впереди со счётом — 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Амадио (Грейг, Перрон) – 14:09 (pp) 1:1 Гленденинг (Лиллеберг, Пербикс) – 21:44 2:1 Кучеров (Хедман) – 27:38 (pp) 2:2 Жиру (Шабо, Штюцле) – 29:30 3:2 Хагель – 41:56 4:2 Макдона (Хедман) – 58:25 4:3 Батерсон (Сандерсон, Шабо) – 58:40
В составе хозяев заброшенной шайбой отметился нападающий Никита Кучеров, который с передачи Виктора Хедмана реализовал большинство во втором периоде. Для Никиты этот гол стал 25-м в нынешнем сезоне НХЛ, благодаря чему он стал первым российским игроком, которому покорилась отметка в текущем регулярном чемпионате.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Кучеров опередил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в активе которого на момент написания этой новости остаётся 24 точных броска в этом сезоне НХЛ.
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