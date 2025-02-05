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Баффало Сэйбрз — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 5 февраля 2025, счет 3:2, НХЛ 2024-2025

«Коламбус» уступил аутсайдеру Востока «Баффало», у защитника Ивана Проворова «гол+пас»
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В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Байрэм (Цукер, Так) – 10:07     1:1 Джонсон (ван Римсдайк, Проворов) – 21:47     2:1 Так (Гилберт, Байрэм) – 32:17     3:1 Так (Далин, Цукер) – 38:56     3:2 Проворов (Сиверсон, Дель Бель Беллуз) – 52:38    

В составе гостей два очка набрал российский защитник Иван Проворов, который отметился результативным пасом в комбинации с первым голом «Коламбуса» и сам забросил вторую шайбу своей команды на 53-й минуте. Также у «Блю Джекетс» отличился Кент Джонсон, голы «Сэйбрз» на счету Боуэна Байрэма и Алекса Така (дубль).

«Коламбус» с 59 очками в 54 матчах занимает восьмую строчку в таблице Восточной конференции НХЛ и по итогам игрового дня с высокой вероятностью выпадет из зоны плей-офф. Последний клуб Востока «Баффало» (49 очков в 53 матчах) одержал четвёртую победу подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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