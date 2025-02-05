«Коламбус» уступил аутсайдеру Востока «Баффало», у защитника Ивана Проворова «гол+пас»

В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

В составе гостей два очка набрал российский защитник Иван Проворов, который отметился результативным пасом в комбинации с первым голом «Коламбуса» и сам забросил вторую шайбу своей команды на 53-й минуте. Также у «Блю Джекетс» отличился Кент Джонсон, голы «Сэйбрз» на счету Боуэна Байрэма и Алекса Така (дубль).

«Коламбус» с 59 очками в 54 матчах занимает восьмую строчку в таблице Восточной конференции НХЛ и по итогам игрового дня с высокой вероятностью выпадет из зоны плей-офф. Последний клуб Востока «Баффало» (49 очков в 53 матчах) одержал четвёртую победу подряд.

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