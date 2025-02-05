Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 16 шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз». Игра, проходившая на «Кэпитал Уан-Арене» в столице США Вашингтоне, завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до 16 шайб.

В текущем сезоне на счету российского форварда 25 заброшенных шайб и 14 результативных передач в 37 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1463 матчах, забив 878 голов и выполнив 711 результативных передач.

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