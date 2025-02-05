Александр Овечкин забросил 878-ю шайбу за карьеру в НХЛ, поразив ворота «Флориды»

В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом — 5:4. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский форвард и капитан Александр Овечкин.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Для Овечкина этот гол стал 878-м за карьеру в Национальной хоккейной лиге. В моменте с шестым голом «столичных» Овечкину ассистировали Мартин Фехервари и Ник Дауд. Благодаря данной заброшенной шайбе Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярок всех времён до 16 голов.
Напомним, в прошлом матче Овечкин также смог забить. В той встрече соперником «Вашингтона» был «Виннипег Джетс» (4:5 ОТ).
Главные рекорды Александра Овечкина:
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