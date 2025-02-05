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Александр Овечкин забросил 878-ю шайбу за карьеру в НХЛ, поразив ворота «Флориды»

Александр Овечкин забросил 878-ю шайбу за карьеру в НХЛ, поразив ворота «Флориды»
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В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом — 5:4. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский форвард и капитан Александр Овечкин.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Манджапане (Сандин, Дауд) – 14:08     1:1 Беннетт (Боквист) – 19:30     2:1 Уилсон (Протас) – 21:15 (sh)     2:2 Барков (Вераге, Райнхарт) – 24:14     3:2 Эллер – 42:19     4:2 Дауд (Манджапане, Строум) – 46:10     4:3 Ткачук (Шмидт, Беннетт) – 47:46     5:3 Протас – 58:21     6:3 Овечкин (Фехервари, Дауд) – 59:59    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Овечкина этот гол стал 878-м за карьеру в Национальной хоккейной лиге. В моменте с шестым голом «столичных» Овечкину ассистировали Мартин Фехервари и Ник Дауд. Благодаря данной заброшенной шайбе Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярок всех времён до 16 голов.

Напомним, в прошлом матче Овечкин также смог забить. В той встрече соперником «Вашингтона» был «Виннипег Джетс» (4:5 ОТ).

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