Александр Овечкин стал вторым российским игроком, забросившим 25 шайб в этом сезоне НХЛ

Сегодня, в ночь с 4 на 5 февраля мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в американской Вашингтоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз», победу в котором одержали хозяева со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Эндрю Манджапане (1+1), Алексей Протас (1+1), Том Уилсон, Ларс Эллер и Ник Дауд (1+1). Российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота, отличившись за 0,1 секунды до финальной сирены.

Для Александра этот гол стал 25-м в нынешнем сезоне НХЛ, благодаря чему он стал вторым российским игроком, которому покорилась отметка в текущем регулярном чемпионате. Примечательно, что Овечкин сравнялся с нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым, который достиг этой отметки часом ранее.