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Александр Овечкин стал вторым российским игроком, забросившим 25 шайб в этом сезоне НХЛ

Александр Овечкин стал вторым российским игроком, забросившим 25 шайб в этом сезоне НХЛ
Александр Овечкин
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Сегодня, в ночь с 4 на 5 февраля мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в американской Вашингтоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз», победу в котором одержали хозяева со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Манджапане (Сандин, Дауд) – 14:08     1:1 Беннетт (Боквист) – 19:30     2:1 Уилсон (Протас) – 21:15 (sh)     2:2 Барков (Вераге, Райнхарт) – 24:14     3:2 Эллер – 42:19     4:2 Дауд (Манджапане, Строум) – 46:10     4:3 Ткачук (Шмидт, Беннетт) – 47:46     5:3 Протас – 58:21     6:3 Овечкин (Фехервари, Дауд) – 59:59    

В составе победителей голами отметились Эндрю Манджапане (1+1), Алексей Протас (1+1), Том Уилсон, Ларс Эллер и Ник Дауд (1+1). Российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота, отличившись за 0,1 секунды до финальной сирены.

Для Александра этот гол стал 25-м в нынешнем сезоне НХЛ, благодаря чему он стал вторым российским игроком, которому покорилась отметка в текущем регулярном чемпионате. Примечательно, что Овечкин сравнялся с нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым, который достиг этой отметки часом ранее.

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