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Овечкин вплотную приблизился к Эспозито в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин вплотную приблизился к Эспозито в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившись заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз», ещё на шаг приблизился к топ-11 лучших бомбардиров НХЛ.

Напомним, игра, проходившая на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США), завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Наместников, Пионк) – 09:13 (pp)     0:2 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 12:41     1:2 Дюбуа (Карлсон, Макмайкл) – 21:12     1:3 Иафалло (Пионк, Сэмберг) – 24:03     2:3 Рэддиш (Рой) – 24:54     2:4 Моррисси (Шайфли) – 41:10     3:4 Уилсон (Строум, Рой) – 47:26     4:4 Овечкин (Уилсон, Рой) – 52:21     4:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 61:57    

Таким образом, Овечкин набрал своё 1589-е (878+711) очко в лиге и сократил отставание от 11-го места Фила Эспозито (1590) в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ до одного очка. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 2857 баллов.

Среди действующих игроков лидером является капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с 1654 очками в активе.

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