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Овечкин вплотную приблизился к Эспозито в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившись заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз», ещё на шаг приблизился к топ-11 лучших бомбардиров НХЛ.

Напомним, игра, проходившая на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США), завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Таким образом, Овечкин набрал своё 1589-е (878+711) очко в лиге и сократил отставание от 11-го места Фила Эспозито (1590) в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ до одного очка. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 2857 баллов.

Среди действующих игроков лидером является капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с 1654 очками в активе.

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