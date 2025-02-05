Овечкин вплотную приблизился к Эспозито в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившись заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз», ещё на шаг приблизился к топ-11 лучших бомбардиров НХЛ.
Напомним, игра, проходившая на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США), завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
Таким образом, Овечкин набрал своё 1589-е (878+711) очко в лиге и сократил отставание от 11-го места Фила Эспозито (1590) в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ до одного очка. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 2857 баллов.
Среди действующих игроков лидером является капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с 1654 очками в активе.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
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