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40-летний Флёри вышел на второе место по матчам среди голкиперов в истории НХЛ

40-летний Флёри вышел на второе место по матчам среди голкиперов в истории НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Макэвой (Пастрняк, Пойтрас) – 25:46     2:0 Фредерик (Пойтрас, Карло) – 34:14     3:0 Гики – 59:14    

Ворота «Миннесоты» в этом матче защищал канадский голкипер Марк-Андре Флёри. 40-летний голкипер принял участие в 1044-м матче за карьеру в НХЛ, благодаря чему вышел на второе место среди вратарей в истории североамериканской лиги, повторив показатель своего соотечественника Роберто Луонго (1044).

Рекорд НХЛ среди голкиперов по сыгранным матчам принадлежит ещё одному канадцу Мартину Бродо (1266). Напомним, по словам самого Флёри, этот сезон является для него последним в НХЛ.

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