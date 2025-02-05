«Айлендерс» победили «Вегас» с двумя очками россиян, у Сорокина и Самсонова 46 сейвов

В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:1.

Ворота обеих команд защищали российские голкиперы. Илья Сорокин из «Айлендерс» отразил 34 из 35 бросков в створ (97,14%). На счету вратаря «Вегаса» Ильи Самсонова 12 сейвов при 14 бросках (85,71%).

В составе «Айлендерс» результативными передачами отметились защитник Александр Романов и нападающий Максим Цыплаков. Голы записали на свой счёт Бо Хорват и Брок Нельсон у «островитян» и Брэндон Саад за «Вегас».