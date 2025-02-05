«Айлендерс» победили «Вегас» с двумя очками россиян, у Сорокина и Самсонова 46 сейвов
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В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Хорват (Пелеч, Цыплаков) – 18:21 1:1 Саад (Хаг, Руа) – 47:40 2:1 Нельсон (Романов, Деанджело) – 50:43
Ворота обеих команд защищали российские голкиперы. Илья Сорокин из «Айлендерс» отразил 34 из 35 бросков в створ (97,14%). На счету вратаря «Вегаса» Ильи Самсонова 12 сейвов при 14 бросках (85,71%).
В составе «Айлендерс» результативными передачами отметились защитник Александр Романов и нападающий Максим Цыплаков. Голы записали на свой счёт Бо Хорват и Брок Нельсон у «островитян» и Брэндон Саад за «Вегас».
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