Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота
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Российский хоккеист Александр Овечкин смог обновить рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота. Суперфорвард забил в матче с «Флоридой Пантерз» (6:3) в пустые ворота за мгновение до финальной сирены. Теперь на его счету 63 таких гола в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Наместников, Пионк) – 09:13 (pp) 0:2 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 12:41 1:2 Дюбуа (Карлсон, Макмайкл) – 21:12 1:3 Иафалло (Пионк, Сэмберг) – 24:03 2:3 Рэддиш (Рой) – 24:54 2:4 Моррисси (Шайфли) – 41:10 3:4 Уилсон (Строум, Рой) – 47:26 4:4 Овечкин (Уилсон, Рой) – 52:21 4:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 61:57
Второе место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (56 голов). Замыкает тройку Мариан Госса (40).
Напомним, Овечкин в текущем сезоне заработал 39 очков после 37 встреч. Ему осталось забросить 16 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ (894).
«Вашингтон Кэпиталз» за 53 встречи заработал 77 очков в текущем сезоне и сейчас занимает первое место в турнирной таблице на Востоке.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
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