Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Российский хоккеист Александр Овечкин смог обновить рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота. Суперфорвард забил в матче с «Флоридой Пантерз» (6:3) в пустые ворота за мгновение до финальной сирены. Теперь на его счету 63 таких гола в НХЛ.

Второе место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (56 голов). Замыкает тройку Мариан Госса (40).

Напомним, Овечкин в текущем сезоне заработал 39 очков после 37 встреч. Ему осталось забросить 16 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ (894).

«Вашингтон Кэпиталз» за 53 встречи заработал 77 очков в текущем сезоне и сейчас занимает первое место в турнирной таблице на Востоке.

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