Александр Овечкин вплотную приблизился к историческому рекорду Горди Хоу в НХЛ

Сегодня, в ночь с 4 на 5 февраля мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в американской Вашингтоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз», победу в котором одержали хозяева со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Эндрю Манджапане (1+1), Алексей Протас (1+1), Том Уилсон, Ларс Эллер и Ник Дауд (1+1). Российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота, отличившись за 0,1 секунды до финальной сирены.

Для Александра этот гол стал 25-м в нынешнем сезоне НХЛ, благодаря чему он достиг отметки в 19-й раз за карьеру в североамериканской лиге. Как сообщает пресс-служба клуба, Овечкин располагается на втором месте в истории НХЛ по числу сезонов с 25+ заброшенными шайбами. Сегодня российский форвард вплотную приблизился к рекорду лиги по этому показателю, который очень давно принадлежит Горди Хоу (20 сезонов).