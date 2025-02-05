«Вашингтон» отреагировал на гол Овечкина «Флориде», забитый за 0,1 секунды до конца игры

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала пост по случаю дубля известного российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина в матче с «Флоридой Пантерз». Напомним, встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3.

«Он в 17 голах от истории… Напоминаем: они не спрашивают как, они спрашивают сколько», — написала пресс-служба «столичных».

Ранее стало известно, что Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 16 шайб.

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