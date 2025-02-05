«Вашингтон» отреагировал на гол Овечкина «Флориде», забитый за 0,1 секунды до конца игры
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала пост по случаю дубля известного российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина в матче с «Флоридой Пантерз». Напомним, встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Наместников, Пионк) – 09:13 (pp) 0:2 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 12:41 1:2 Дюбуа (Карлсон, Макмайкл) – 21:12 1:3 Иафалло (Пионк, Сэмберг) – 24:03 2:3 Рэддиш (Рой) – 24:54 2:4 Моррисси (Шайфли) – 41:10 3:4 Уилсон (Строум, Рой) – 47:26 4:4 Овечкин (Уилсон, Рой) – 52:21 4:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 61:57
«Он в 17 голах от истории… Напоминаем: они не спрашивают как, они спрашивают сколько», — написала пресс-служба «столичных».
Ранее стало известно, что Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 16 шайб.
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