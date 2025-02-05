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«Эдмонтон» обыграл «Сент-Луис». Макдэвид и Драйзайтль набрали 5 очков, у Бучневича — пас

Сегодня, в ночь с 4 на 5 февраля мск, на льду «Энтерпрайз-центр» в американской Сент-Луисе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились звёздные форварды Коннор Макдэвид (1+2) и Леон Драйзайтль (1+1), а также Коннор Браун. Форвард Василий Подколзин завершил встречу без голевых действий.

У хозяев заброшенными шайбами отличились Джордан Кайру и Колтон Парэйко. В активе российского форварда Павла Бучневича голевая передача. Нападающий Алексей Торопченко результативными действиями не отметился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Сент-Луис» встретится дома с «Флоридой Пантерз» 7 февраля. «Эдмонтон» сыграет на выезде с «Чикаго Блэкхоукс» 6 февраля.

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