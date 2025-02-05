Тома Шабо вышел на чистое третье место по передачам в истории «Оттавы» среди защитников

В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Оттавой Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.

В составе гостей ассистентский дубль оформил защитник Тома Шабо. Первая результативная передача в матче позволила канадскому хоккеисту достичь отметки в 218 ассистов за карьеру в НХЛ и выйти по этому показателю на чистое третье место в истории клуба среди защитников, превзойдя показатель Криса Филлипса (217).

Больше проводящего всю карьеру в НХЛ в составе «Сенаторз» Шабо среди игроков обороны за канадский клуб ассистировали только Эрик Карлссон (392) и Уэйд Редден (309).