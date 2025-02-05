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Тома Шабо вышел на чистое третье место по передачам в истории «Оттавы» среди защитников

Тома Шабо вышел на чистое третье место по передачам в истории «Оттавы» среди защитников
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В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Оттавой Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Амадио (Грейг, Перрон) – 14:09 (pp)     1:1 Гленденинг (Лиллеберг, Пербикс) – 21:44     2:1 Кучеров (Хедман) – 27:38 (pp)     2:2 Жиру (Шабо, Штюцле) – 29:30     3:2 Хагель – 41:56     4:2 Макдона (Хедман) – 58:25     4:3 Батерсон (Сандерсон, Шабо) – 58:40    

В составе гостей ассистентский дубль оформил защитник Тома Шабо. Первая результативная передача в матче позволила канадскому хоккеисту достичь отметки в 218 ассистов за карьеру в НХЛ и выйти по этому показателю на чистое третье место в истории клуба среди защитников, превзойдя показатель Криса Филлипса (217).

Больше проводящего всю карьеру в НХЛ в составе «Сенаторз» Шабо среди игроков обороны за канадский клуб ассистировали только Эрик Карлссон (392) и Уэйд Редден (309).

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