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Пас Наместникова помог «Виннипегу» победить «Каролину» и сохранить отрыв от «Вашингтона»

В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:0.

В составе «Джетс» результативным пасом отметился российский нападающий Владислав Наместников. На исходе 54-й минуты Наместников отправил шайбу в сетку ворот, но его гол не был засчитан после видеопросмотра. Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков отразил 23 из 25 бросков по своим воротам (92%).

«Виннипег» набрал 79 очков в 55 матчах и восстановил двухочковый отрыв от «Вашингтона» во главе сводной турнирной таблицы НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.