Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виннипег Джетс — Каролина Харрикейнз, результат матча 5 февраля 2025, счет 3:0, НХЛ 2024-2025

Пас Наместникова помог «Виннипегу» победить «Каролину» и сохранить отрыв от «Вашингтона»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Нидеррайтер (Иафалло, Наместников) – 19:18 (pp)     2:0 Пионк (Перфетти, Нидеррайтер) – 23:13 (pp)     3:0 Купари (Эпплтон, Густафссон) – 56:17    

В составе «Джетс» результативным пасом отметился российский нападающий Владислав Наместников. На исходе 54-й минуты Наместников отправил шайбу в сетку ворот, но его гол не был засчитан после видеопросмотра. Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков отразил 23 из 25 бросков по своим воротам (92%).

«Виннипег» набрал 79 очков в 55 матчах и восстановил двухочковый отрыв от «Вашингтона» во главе сводной турнирной таблицы НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
Материалы по теме
Видео
«Виннипег» обыграл в гостях «Бостон», у Владислава Наместникова гол+пас
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android