Пастрняк уступает лишь Ягру по длительности ассистентской серии в истории НХЛ среди чехов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев льда.

В составе «мишек» результативной передачей отметился нападающий Давид Пастрняк, который продлил ассистентскую серию до 11 матчей. Давид ассистировал своим партнёрам во всех матчах, начиная с 11 января 2025 года.

Благодаря этому 28-летний форвард вышел на второе место по длительности ассистентской серии в истории НХЛ среди чехов, превзойдя показатели Филипа Гронека (10 матчей, сезон-2023/2024) и Мартина Нечаса (10, 2024/2025).

Национальный рекорл по этому показателю продолжает принадлежать легенде мирового хоккея Яромиру Ягру (16 матчей, сезон-2000/2001).