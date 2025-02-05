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Пастрняк уступает лишь Ягру по длительности ассистентской серии в истории НХЛ среди чехов

Пастрняк уступает лишь Ягру по длительности ассистентской серии в истории НХЛ среди чехов
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Макэвой (Пастрняк, Пойтрас) – 25:46     2:0 Фредерик (Пойтрас, Карло) – 34:14     3:0 Гики – 59:14    

В составе «мишек» результативной передачей отметился нападающий Давид Пастрняк, который продлил ассистентскую серию до 11 матчей. Давид ассистировал своим партнёрам во всех матчах, начиная с 11 января 2025 года.

Благодаря этому 28-летний форвард вышел на второе место по длительности ассистентской серии в истории НХЛ среди чехов, превзойдя показатели Филипа Гронека (10 матчей, сезон-2023/2024) и Мартина Нечаса (10, 2024/2025).

Национальный рекорл по этому показателю продолжает принадлежать легенде мирового хоккея Яромиру Ягру (16 матчей, сезон-2000/2001).

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