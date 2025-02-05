Макдэвид приблизился к Овечкину по матчам с тремя очками в НХЛ среди действующих игроков

Сегодня, в ночь с 4 на 5 февраля мск, на льду «Энтерпрайз-центр» в американской Сент-Луисе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились звёздные форварды Коннор Макдэвид (1+2) и Леон Драйзайтль (1+1), а также Коннор Браун. Для Макдэвида этот матч стал 133-м за карьеру в НХЛ, в котором ему удалось отметиться тремя результативными действиями.

По этому показателю Коннор занимает третье место в североамериканской лиге среди действующих игроков. Сегодня Макдэвид приблизился к идущему на второй позиции капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (136). Рекорд среди продолжающих выступать в НХЛ хоккеистов принадлежит капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (184).