Макдэвид приблизился к Овечкину по матчам с тремя очками в НХЛ среди действующих игроков

Сегодня, в ночь с 4 на 5 февраля мск, на льду «Энтерпрайз-центр» в американской Сент-Луисе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.
В составе победителей голами отметились звёздные форварды Коннор Макдэвид (1+2) и Леон Драйзайтль (1+1), а также Коннор Браун. Для Макдэвида этот матч стал 133-м за карьеру в НХЛ, в котором ему удалось отметиться тремя результативными действиями.
По этому показателю Коннор занимает третье место в североамериканской лиге среди действующих игроков. Сегодня Макдэвид приблизился к идущему на второй позиции капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (136). Рекорд среди продолжающих выступать в НХЛ хоккеистов принадлежит капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (184).
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