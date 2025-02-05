Овечкин обошёл Горди Хоу и стал пятым форвардом по количеству побед в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин одержал 807-ю победу в карьере в рамках Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Напомним, игра с «Флоридой Пантерз» проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Таким образом, Овечкин обошёл известного хоккеиста Горди Хоу (806) и вышел на пятое место по количеству побед среди всех форвардов в истории НХЛ.

Единственными нападающими, которые одержали больше побед, являются Патрик Марло (935), Джо Торнтон (914), Яромир Ягр (874) и Марк Мессье (864).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: