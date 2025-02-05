Овечкин обошёл Горди Хоу и стал пятым форвардом по количеству побед в истории НХЛ
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин одержал 807-ю победу в карьере в рамках Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Напомним, игра с «Флоридой Пантерз» проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Наместников, Пионк) – 09:13 (pp) 0:2 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 12:41 1:2 Дюбуа (Карлсон, Макмайкл) – 21:12 1:3 Иафалло (Пионк, Сэмберг) – 24:03 2:3 Рэддиш (Рой) – 24:54 2:4 Моррисси (Шайфли) – 41:10 3:4 Уилсон (Строум, Рой) – 47:26 4:4 Овечкин (Уилсон, Рой) – 52:21 4:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 61:57
Таким образом, Овечкин обошёл известного хоккеиста Горди Хоу (806) и вышел на пятое место по количеству побед среди всех форвардов в истории НХЛ.
Единственными нападающими, которые одержали больше побед, являются Патрик Марло (935), Джо Торнтон (914), Яромир Ягр (874) и Марк Мессье (864).
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