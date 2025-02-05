В НХЛ обновили дату, когда Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Флоридой Пантерз» (6:3), в котором российский форвард и капитан хозяев Александр Овечкин отметился голом, назвали дату, когда он побьёт рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках.

Так, после данной встречи средний показатель Овечкина по голам за матч в текущем сезоне составляет 0,68. При таком показателе Александр побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки 10 апреля во время домашнего матча с «Каролиной Харрикейнз».

В среднем за карьеру показатель голов за матч у звёздного капитана составляет 0,6. Данный показатель позволяет Овечкину побить рекорд Гретцки в последней игре «Вашингтона» в сезоне регулярки на выезде с «Питтсбург Пингвинз» 17 апреля.

Отметим, до данного матча средний показатель голов Овечкина по голам в текущей регулярке был 0,67. Между Гретцки и Овечкиным на данный момент 16 шайб.

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Главные рекорды Александра Овечкина: