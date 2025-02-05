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Коннор Макдэвид догнал Александра Овечкина и Патрика Кейна по очкам в овертаймах в НХЛ

Коннор Макдэвид догнал Александра Овечкина и Патрика Кейна по очкам в овертаймах в НХЛ
Коннор Макдэвид
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Сегодня, в ночь с 4 на 5 февраля мск, на льду «Энтерпрайз-центр» в американской Сент-Луисе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 25:50 (pp)     1:1 Кайру (Шенн, Холлоуэй) – 45:12 (pp)     2:1 Парэйко (Томас, Бучневич) – 48:58     2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм) – 57:46     2:3 Браун (Макдэвид, Бушар) – 62:33    

В составе победителей голами отметились звёздные форварды Коннор Макдэвид (1+2) и Леон Драйзайтль (1+1), а также Коннор Браун. Макдэвид в том числе отметился результативной передачей в овертайме, где он ассистировал на победный гол Брауна.

Для Коннора это результативное действие стало 41-м (16+25) в овертаймах за карьеру в НХЛ. Благодаря этому канадский форвард вышел на третье место в истории североамериканской лиги, сравнявшись с форвардом «Детройт Ред Уингз» Патриком Кейном (13+28) и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным (27+14).

Рекорд НХЛ по очкам в дополнительное время принадлежит капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 47 (23+24) очков. Второе место занимает его одноклубник российский нападающий Евгений Малкин — 43 (13+30) очков.

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