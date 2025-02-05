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Юта — Филадельфия Флайерз, результат матча 5 февраля 2025, счет 3:2 OT, НХЛ 2024-2025

«Юта» обыграла «Филадельфию» в овертайме. Сергачёв набрал три очка, Мичков ни одного
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В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между ХК «Юта» и «Филадельфией Флайерз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Аболс (Санхайм) – 02:02     1:1 Сергачёв (Гюнтер, Хэйтон) – 23:32     1:2 Фёрстер (Кутюрье, Бринк) – 24:29     2:2 Гюнтер (Хэйтон, Сергачёв) – 48:40     3:2 Гюнтер (Сергачёв, Келлер) – 64:59    

В составе «Юты» отличился российский защитник Михаил Сергачёв, на счету которого первая заброшенная шайба его команды в матче и результативные передачи в эпизоде со второй и третьей. 20-летний нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков очков за результативность не набрал.

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