«Юта» обыграла «Филадельфию» в овертайме. Сергачёв набрал три очка, Мичков ни одного

В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между ХК «Юта» и «Филадельфией Флайерз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

В составе «Юты» отличился российский защитник Михаил Сергачёв, на счету которого первая заброшенная шайба его команды в матче и результативные передачи в эпизоде со второй и третьей. 20-летний нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков очков за результативность не набрал.