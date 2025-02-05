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Калгари Флэймз — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 5 февраля 2025, счет 3:6, НХЛ 2024-2025

Ассистентский хет-трик Мэттьюса помог «Торонто» победить «Калгари», у Шаранговича гол
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В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Калгари Флэймз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости выиграли встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Коронато (Юбердо, Кадри) – 14:16 (pp)     1:1 Нюландер – 22:36 (pp)     1:2 Таварес (Мэттьюс, Райлли) – 23:17 (pp)     2:2 Шарангович (Уигар, Кадри) – 25:58 (pp)     2:3 Макманн (Лоренц) – 32:28     2:4 Нюландер (Пасиоретти) – 38:18     2:5 Нис (Мэттьюс) – 45:44     3:5 Фараби (Юбердо, Уигар) – 46:02     3:6 Нюландер – 59:16    

Три очка в составе «Мэйпл Лифс» набрал капитан команды нападающий Остон Мэттьюс, на счету которого три результативных паса. Хет-трик оформил его одноклубник Вильям Нюландер, забивший по голу в большинстве, в равных составах и в пустые ворота. Белорусский форвард «Калгари» Егор Шарангович отметился заброшенной шайбой в большинстве.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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