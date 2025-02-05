Ассистентский хет-трик Мэттьюса помог «Торонто» победить «Калгари», у Шаранговича гол

В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Калгари Флэймз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости выиграли встречу со счётом 6:3.

Три очка в составе «Мэйпл Лифс» набрал капитан команды нападающий Остон Мэттьюс, на счету которого три результативных паса. Хет-трик оформил его одноклубник Вильям Нюландер, забивший по голу в большинстве, в равных составах и в пустые ворота. Белорусский форвард «Калгари» Егор Шарангович отметился заброшенной шайбой в большинстве.