НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 5 февраля
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Сегодня, 5 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 встреч, ещё четыре проходят в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Манджапане (Сандин, Дауд) – 14:08 1:1 Беннетт (Боквист) – 19:30 2:1 Уилсон (Протас) – 21:15 (sh) 2:2 Барков (Вераге, Райнхарт) – 24:14 3:2 Эллер – 42:19 4:2 Дауд (Манджапане, Строум) – 46:10 4:3 Ткачук (Шмидт, Беннетт) – 47:46 5:3 Протас – 58:21 6:3 Овечкин (Фехервари, Дауд) – 59:59
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Байрэм (Цукер, Так) – 10:07 1:1 Джонсон (ван Римсдайк, Проворов) – 21:47 2:1 Так (Гилберт, Байрэм) – 32:17 3:1 Так (Далин, Цукер) – 38:56 3:2 Проворов (Сиверсон, Дель Бель Беллуз) – 52:38
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Амадио (Грейг, Перрон) – 14:09 (pp) 1:1 Гленденинг (Лиллеберг, Пербикс) – 21:44 2:1 Кучеров (Хедман) – 27:38 (pp) 2:2 Жиру (Шабо, Штюцле) – 29:30 3:2 Хагель – 41:56 4:2 Макдона (Хедман) – 58:25 4:3 Батерсон (Сандерсон, Шабо) – 58:40
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Братт, Палат) – 19:43 0:2 Хьюз (Братт) – 29:14 1:2 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 34:56 2:2 Хейз (Жозеф, Бовиллье) – 47:53 2:3 Майер – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Макэвой (Пастрняк, Пойтрас) – 25:46 2:0 Фредерик (Пойтрас, Карло) – 34:14 3:0 Гики – 59:14
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Хорват (Пелеч, Цыплаков) – 18:21 1:1 Саад (Хаг, Руа) – 47:40 2:1 Нельсон (Романов, Деанджело) – 50:43
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 25:50 (pp) 1:1 Кайру (Шенн, Холлоуэй) – 45:12 (pp) 2:1 Парэйко (Томас, Бучневич) – 48:58 2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм) – 57:46 2:3 Браун (Макдэвид, Бушар) – 62:33
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Нидеррайтер (Иафалло, Наместников) – 19:18 (pp) 2:0 Пионк (Перфетти, Нидеррайтер) – 23:13 (pp) 3:0 Купари (Эпплтон, Густафссон) – 56:17
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Коронато (Юбердо, Кадри) – 14:16 (pp) 1:1 Нюландер – 22:36 (pp) 1:2 Таварес (Мэттьюс, Райлли) – 23:17 (pp) 2:2 Шарангович (Уигар, Кадри) – 25:58 (pp) 2:3 Макманн (Лоренц) – 32:28 2:4 Нюландер (Пасиоретти) – 38:18 2:5 Нис (Мэттьюс) – 45:44 3:5 Фараби (Юбердо, Уигар) – 46:02 3:6 Нюландер – 59:16
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Аболс (Санхайм) – 02:02 1:1 Сергачёв (Гюнтер, Хэйтон) – 23:32 1:2 Фёрстер (Кутюрье, Бринк) – 24:29 2:2 Гюнтер (Хэйтон, Сергачёв) – 48:40 3:2 Гюнтер (Сергачёв, Келлер) – 64:59
Четыре игры проходят в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
2 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Дебраск (Гронек) – 24:26 2:0 Бёзер (Дебраск, Гронек) – 48:18 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Перерыв
4 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Рэймонд (Ларкин, Каспер) – 03:36 1:1 Бенирс (Какко) – 09:28 1:2 Зайдер (Дебринкэт) – 19:30 (pp) 2:2 Райт (Бураковски) – 26:29 2:3 Берггрен (Копп) – 32:07 (pp) 2:4 Сёдерблом (Велено, Эдвинссон) – 43:21 3:4 Райт (Макканн, Данн) – 50:10 4:4 Стивенсон (Танев) – 57:04
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
2 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Селебрини (Тоффоли, Эклунд) – 05:52 (pp) 1:1 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 20:52 (pp) 1:2 Ньюхук (Каррье, Дак) – 24:53 2:2 Граф (Гудроу) – 34:51 2:3 Галлахер – 42:40 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 06:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Готье (Фаббри) – 17:47 1:1 Блэквелл (Стил, Бенн) – 41:29 2:1 Зеграс (Киллорн, Целльвегер) – 44:07
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 77 очков после 53 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 79 очками после 55 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
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