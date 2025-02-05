Овечкин забил за 0,1 секунды до конца матча, «сухарь» Сафонова за «ПСЖ». Главное к утру
Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 878-й гол в карьере в рамках Национальной хоккейной лиги, поразив ворота «Флориды Пантерз» за 0,1 секунды до окончания встречи, российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграл «на ноль» в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Ле-Маном», санкт-петербургский «Зенит» обыграл ЦСКА по итогам серии пенальти в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» победил «Флориду» в НХЛ. Овечкин забросил шайбу за секунду до финальной сирены.
- «ПСЖ» вышел в 1/4 финала Кубка Франции. У Сафонова — «сухой» матч, Хвича сыграл 90 минут.
- «Зенит» победил ЦСКА в серии пенальти матча Winline Зимнего Кубка РПЛ.
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