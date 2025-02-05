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5 февраля главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты НХЛ и КХЛ, НБА, теннис, Матвей Сафонов, Александр Овечкин

Овечкин забил за 0,1 секунды до конца матча, «сухарь» Сафонова за «ПСЖ». Главное к утру
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 878-й гол в карьере в рамках Национальной хоккейной лиги, поразив ворота «Флориды Пантерз» за 0,1 секунды до окончания встречи, российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграл «на ноль» в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Ле-Маном», санкт-петербургский «Зенит» обыграл ЦСКА по итогам серии пенальти в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Вашингтон» победил «Флориду» в НХЛ. Овечкин забросил шайбу за секунду до финальной сирены.
  2. «ПСЖ» вышел в 1/4 финала Кубка Франции. У Сафонова — «сухой» матч, Хвича сыграл 90 минут.
  3. «Зенит» победил ЦСКА в серии пенальти матча Winline Зимнего Кубка РПЛ.
  4. «Спартак» обыграл лидера КХЛ «Локомотив» в матче с девятью голами.
  5. Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп объявила о завершении карьеры.
  6. «Зенит» готов увеличить предложение до € 38 млн за трансфер Уэсли — BolaVip.
  7. Никита Кучеров стал первым российским игроком, забросившим 25 шайб в этом сезоне НХЛ.
  8. Карлос Алькарас в трёх сетах одолел ван де Зандсхулпа на старте турнира в Роттердаме.
  9. «Ак Барс» разгромил СКА, забросив восемь шайб. Галимов оформил хет-трик в первом периоде.
  10. «Аталанта» вылетела из Кубка Италии, проиграв «Болонье» в матче 1/4 финала турнира.
  11. 26 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одержать крупную победу в дерби с «Клипперс».
  12. Алексей Жамнов установил новый клубный рекорд «Спартака» по победам в КХЛ.
  13. «Атлетико» всухую разгромил «Хетафе» и стал первым полуфиналистом Кубка Испании.
  14. Cборная КНДР изъявила желание сыграть товарищеский матч с Россией.
  15. ЦСКА в тяжёлом матче одержал победу над «Авангардом» по буллитам.
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