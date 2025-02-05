Овечкин забил за 0,1 секунды до конца матча, «сухарь» Сафонова за «ПСЖ». Главное к утру

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 878-й гол в карьере в рамках Национальной хоккейной лиги, поразив ворота «Флориды Пантерз» за 0,1 секунды до окончания встречи, российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграл «на ноль» в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Ле-Маном», санкт-петербургский «Зенит» обыграл ЦСКА по итогам серии пенальти в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».