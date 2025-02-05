Артём Галимов рассказал, ведёт ли переговоры с «Анахаймом»

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов после победного матча со СКА (8:3) ответил на вопрос, ведёт ли он переговоры с «Анахайм Дакс» о заключении контракта.

– Есть ли разговоры с «Анахаймом» о переходе?

– Пока ни с кем не разговариваю, – сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, ранее об интересе калифорнийского клуба сообщал инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в подкасте Sportsnet.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего нападающего казанского клуба 48 (27+21) очков в 51 матче. Отметим, что «Анахайм» выбрал Галимова на драфте 2020 года в пятом раунде под общим 129-м номером.