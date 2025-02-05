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Артём Галимов рассказал, ведёт ли переговоры с «Анахаймом»

Артём Галимов рассказал, ведёт ли переговоры с «Анахаймом»
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Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов после победного матча со СКА (8:3) ответил на вопрос, ведёт ли он переговоры с «Анахайм Дакс» о заключении контракта.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5)     0:2 Галимов – 06:34 (5x5)     0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5)     1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5)     1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5)     1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5)     1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5)     1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5)     2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5)     3:7 Бардаков (Демидов, Никишин) – 41:44 (5x5)     3:8 Бровкин – 58:51 (en)    

– Есть ли разговоры с «Анахаймом» о переходе?
– Пока ни с кем не разговариваю, – сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, ранее об интересе калифорнийского клуба сообщал инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в подкасте Sportsnet.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего нападающего казанского клуба 48 (27+21) очков в 51 матче. Отметим, что «Анахайм» выбрал Галимова на драфте 2020 года в пятом раунде под общим 129-м номером.

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