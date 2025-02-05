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Генеральный менеджер «Ак Барса» прокомментировал разгромную победу в матче со СКА

Генеральный менеджер «Ак Барса» прокомментировал разгромную победу в матче со СКА
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал разгромную победу казанского клуба в гостевом матче со СКА (8:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5)     0:2 Галимов – 06:34 (5x5)     0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5)     1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5)     1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5)     1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5)     1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5)     1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5)     2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5)     3:7 Бардаков (Демидов, Никишин) – 41:44 (5x5)     3:8 Бровкин – 58:51 (en)    

«Мы готовились к этому матчу, для нас это была третья игра на выезде. Соперник хороший, но первые голы повлияли на исход матча. Они придали нам уверенность, раскрепостили. Очень приятно играть на такой арене, отличная поддержка болельщиков. В первом периоде всё сложилось в нашу пользу. Затем мы понимали, как нужно правильно сыграть, чтобы удержать преимущество. Грубых ошибок не допускали», – сказал Валиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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