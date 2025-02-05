Генеральный менеджер «Ак Барса» прокомментировал разгромную победу в матче со СКА

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал разгромную победу казанского клуба в гостевом матче со СКА (8:3).

«Мы готовились к этому матчу, для нас это была третья игра на выезде. Соперник хороший, но первые голы повлияли на исход матча. Они придали нам уверенность, раскрепостили. Очень приятно играть на такой арене, отличная поддержка болельщиков. В первом периоде всё сложилось в нашу пользу. Затем мы понимали, как нужно правильно сыграть, чтобы удержать преимущество. Грубых ошибок не допускали», – сказал Валиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.