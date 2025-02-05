Александр Овечкин вошёл в топ-10 в истории НХЛ по количеству голов в 39-летнем возрасте
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз». Игра, проходившая на «Кэпитал Уан-Арене» в столице США Вашингтоне, завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Манджапане (Сандин, Дауд) – 14:08 1:1 Беннетт (Боквист) – 19:30 2:1 Уилсон (Протас) – 21:15 (sh) 2:2 Барков (Вераге, Райнхарт) – 24:14 3:2 Эллер – 42:19 4:2 Дауд (Манджапане, Строум) – 46:10 4:3 Ткачук (Шмидт, Беннетт) – 47:46 5:3 Протас – 58:21 6:3 Овечкин (Фехервари, Дауд) – 59:59
Для 39-летнего форварда столичного клуба эта шайба стала 25-й в нынешней регулярке. Как сообщает портал Quant Hockey, Овечкин вошёл в топ-10 в истории НХЛ по количеству голов в 39-летнем возрасте, заняв девятое место. На восьмой строчке — Джо Ньювендайк (26). Лидером по данному показателю в истории НХЛ является Горди Хоу (39).
Вторым российским игроком в данном списке является Сергей Фёдоров — 11 шайб и 40-е место.
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