Александр Овечкин вошёл в топ-10 в истории НХЛ по количеству голов в 39-летнем возрасте

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз». Игра, проходившая на «Кэпитал Уан-Арене» в столице США Вашингтоне, завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3.

Для 39-летнего форварда столичного клуба эта шайба стала 25-й в нынешней регулярке. Как сообщает портал Quant Hockey, Овечкин вошёл в топ-10 в истории НХЛ по количеству голов в 39-летнем возрасте, заняв девятое место. На восьмой строчке — Джо Ньювендайк (26). Лидером по данному показателю в истории НХЛ является Горди Хоу (39).

Вторым российским игроком в данном списке является Сергей Фёдоров — 11 шайб и 40-е место.