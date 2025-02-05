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«Что-то особенное». Том Уилсон — о шайбе Александра Овечкина за 0,1 секунды до конца матча

«Что-то особенное». Том Уилсон — о шайбе Александра Овечкина за 0,1 секунды до конца матча
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал заброшенную шайбу капитана клуба Александра Овечкина за 0,1 секунды до конца матча с «Флоридой Пантерз».

«Происходит что-то особенное. Его пауза перед броском за три секунды до конца и гол за десятую долю секунды… наверное, всё из-за Гретцки. Мы продолжим ему помогать в погоне [за рекордом]», — цитирует Уилсона сайт НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Манджапане (Сандин, Дауд) – 14:08     1:1 Беннетт (Боквист) – 19:30     2:1 Уилсон (Протас) – 21:15 (sh)     2:2 Барков (Вераге, Райнхарт) – 24:14     3:2 Эллер (Карлсон) – 42:19     4:2 Дауд (Манджапане, Строум) – 46:10     4:3 Ткачук (Шмидт, Беннетт) – 47:46     5:3 Протас – 58:21     6:3 Овечкин (Фехервари, Дауд) – 59:59    
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