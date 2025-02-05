«Что-то особенное». Том Уилсон — о шайбе Александра Овечкина за 0,1 секунды до конца матча

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал заброшенную шайбу капитана клуба Александра Овечкина за 0,1 секунды до конца матча с «Флоридой Пантерз».

«Происходит что-то особенное. Его пауза перед броском за три секунды до конца и гол за десятую долю секунды… наверное, всё из-за Гретцки. Мы продолжим ему помогать в погоне [за рекордом]», — цитирует Уилсона сайт НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 6:3.